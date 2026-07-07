Lazio al lavoro con la Dinamo Zagabria per Dominguez, ma c’è un ostacolo: ecco quale

La Lazio lavora con la Dinamo Zagabria per colmare il divario economico tra domanda e offerta ma c’è un ostacolo. Ecco quale

La Lazio ha individuato l’obiettivo numero uno per rivoluzionare la propria linea difensiva. Con le grandi manovre estive ormai entrate nel vivo, la dirigenza biancoceleste si muove con decisione per assicurarsi uno dei profili più interessanti del panorama europeo, pronto a raccogliere un’eredità importante a Formello.

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La strategia della Lazio per Dominguez

Come svelato da La Gazzetta dello Sport, il club capitolino ha rotto gli indugi e ha deciso di puntare tutto su Sergi Dominguez. Il difensore spagnolo classe 2005, attualmente in forza alla Dinamo Zagabria, è il prescelto per sostituire il connazionale Mario Gila, il cui trasferimento al Milan appare ormai imminente. Con l’entourage del promettente centrale iberico è già stata raggiunta un’intesa di massima sulla base di un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione.

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I paletti economici per Dominguez alla Lazio

L’operazione, tuttavia, è vincolata a una rigida staffetta di mercato. A causa dei vincoli del saldo zero, il club biancoceleste potrà affondare il colpo solo dopo aver ufficializzato la cessione dello spagnolo ai rossoneri. Dal punto di vista del cartellino, la società di Claudio Lotito ha stanziato circa 10 milioni di euro; una cifra vicina alle richieste della Dinamo Zagabria, che ne chiede 12, ma la distanza appare colmabile.

Il fattore tempo per Dominguez in biancoceleste

La vera insidia per la Lazio è rappresentata dal cronometro. Se la trattativa dovesse andare per le lunghe, il prezzo dell’ex Barcellona rischierebbe di lievitare a causa del forte interesse di altre società europee. Pur non essendoci ancora offerte ufficiali da parte della concorrenza, i biancocelesti devono accelerare i tempi per evitare pericolosi inserimenti.