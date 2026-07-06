La cessione di Cancellieri rimane da valutare con attenzione, cosa filtra sul futuro dell’ex Parma

La cessione di Cancellieri non è più così semplice! Le ultime sull’esterno biancoceleste e sulla situazione in uscita dalla Lazio

Il futuro di Matteo Cancellieri resta uno dei temi più delicati del calciomercato della Lazio. L’esterno offensivo classe 2002 è considerato cedibile e il suo nome è finito da tempo sul taccuino di diversi club, ma la situazione sulla fascia destra impone ora nuove riflessioni alla società biancoceleste.

Il motivo è legato alle condizioni di Gustav Isaksen. L’esterno danese si è sottoposto a un intervento chirurgico per ernia bilaterale all’UM Hernienzentrum di Monaco di Baviera e sarà costretto a saltare tutto il precampionato.

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Cancellieri, il Torino resta interessato

Una settimana fa il nome di Matteo Cancellieri era tornato con forza in chiave Torino. I granata hanno inserito l’esterno romano tra i profili più interessanti per rinforzare il proprio attacco, apprezzandone duttilità, progressione e capacità di strappare in campo aperto.

Anche l’Olympiakos figura tra i club interessati, ma il Torino resta una pista da seguire con attenzione. La Lazio, dal canto suo, ha fissato una valutazione intorno ai 10 milioni di euro: una cifra che permetterebbe di ottenere risorse utili per finanziare le operazioni richieste dal nuovo progetto tecnico.

Cancellieri Lazio, i numeri spingono la valutazione

Nell’ultimo periodo in biancoceleste, Cancellieri ha saputo ritagliarsi uno spazio importante. Sotto la guida di Maurizio Sarri, l’esterno ha raccolto 30 presenze, di cui 21 da titolare, realizzando 4 gol e un assist. Numeri che testimoniano una crescita concreta e spiegano perché Lotito non voglia fare sconti sul cartellino.

Ora, però, l’infortunio di Isaksen cambia il quadro. La cessione di Cancellieri resta possibile, ma dovrà essere gestita con attenzione. Prima di dare il via libera, la società dovrà capire se potrà intervenire subito sul mercato o se sarà necessario trattenere temporaneamente l’esterno per evitare un’emergenza sulla fascia destra.