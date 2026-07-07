Bufera Lazio, guerra aperta tra Lotito e i tifosi! Il boicottaggio spaventa il club: il motivo

Bufera Lazio, i tifosi continuano la protesta contro Lotito e non si esclude un boicottaggio degli abbonamenti che spaventa il club

In casa biancoceleste il clima è rovente. Il rapporto tra la tifoseria e il presidente Claudio Lotito ha raggiunto il minimo storico, trasformando l’avvicinamento alla nuova stagione in uno scontro totale.

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I tifosi della Lazio in rivolta contro Lotito

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i gruppi organizzati hanno indetto un boicottaggio radicale: niente stadio Olimpico e stop agli acquisti di merchandising. La risposta del patron non si è fatta attendere: il club ha lanciato la nuova campagna abbonamenti e programmato la conferenza di presentazione del tecnico Gattuso proprio nel giorno della protesta indetta dai fan. Una sovrapposizione percepita dall’intero ambiente come una provocazione.

Il boicottaggio rischia di costare caro alla Lazio

Il muro contro muro sta generando un pesantissimo allarme finanziario. Senza la spinta del proprio pubblico, la Lazio rischia una voragine a bilancio di circa 20 milioni di euro tra mancati incassi al botteghino e contrazione dei diritti tv legati al radicamento sociale. L’incubo più grande per la dirigenza è quello di rivivere il clamoroso flop del 2016, quando nel primo giorno furono sottoscritte appena undici tessere.

Crisi Lazio: i dettagli della campagna abbonamenti

Nonostante il clima gelido e l’assenza di sconti o slogan promozionali, la macchina organizzativa va avanti. La prelazione per i rinnovi partirà domani per chiudersi il 15 luglio, mentre dal 23 luglio al 20 agosto scatterà la vendita libera. Nel pacchetto è compreso anche il debutto in Coppa Italia del 16 agosto contro il Mantova, per una sfida che rischia di disputarsi in uno stadio deserto.