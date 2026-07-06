Gimenez e l’infortunio cambia lo scenario con la Lazio: ora i biancocelesti dovranno virare su altri centravanti?

Gimenez ed il nuovo problema fisico per l’attaccante del Milan che mettono dubbi anche in casa dei capitolini: quali saranno le prossime mosse?

Nuovo stop per Santiago Gimenez e scenario di mercato che, inevitabilmente, cambia anche in ottica Lazio. Il centravanti del Milan si è infortunato durante la gara del Mondiale tra Messico e Inghilterra, match che ha visto l’attaccante lasciare il campo dolorante dopo aver subito una distorsione di secondo grado.

Il timore, ora, riguarda i tempi di recupero. Per Gimenez si parla di uno stop vicino alle otto settimane, con possibile rientro soltanto tra fine agosto e inizio settembre. Una notizia pesante per il Milan, ma anche per tutte le società che nelle scorse settimane avevano osservato con interesse la sua situazione.

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Gimenez, pista già complicata per costi e ora anche per condizioni fisiche

Il nome del centravanti era stato accostato anche alla Lazio nel mese scorso, ma già allora la pista appariva molto difficile. Il costo del cartellino e l’ingaggio rendevano l’operazione estremamente complessa per i biancocelesti, alla ricerca di un nuovo centravanti per rinforzare la squadra di Gennaro Gattuso.

Per Gattuso, il nuovo attaccante dovrà garantire peso, profondità, lavoro per la squadra e continuità. Aspettare un giocatore fermo fino a ridosso dell’inizio del campionato rischierebbe di complicare la costruzione offensiva della nuova Lazio.

Gimenez salta? I biancocelesti possono puntare su un altro centravanti

La società dovrà quindi valutare con lucidità le alternative. Profili più accessibili, integri e pronti fisicamente possono diventare prioritari rispetto a un nome affascinante ma oggi difficilmente percorribile come Gimenez.

Il mercato offre ancora diverse soluzioni e la Lazio è chiamata a scegliere senza farsi condizionare solo dal prestigio del nome. Il nuovo infortunio dell’attaccante del Milan rafforza l’idea che i biancocelesti possano guardare altrove. Per il reparto offensivo serve un innesto immediato: il sogno Gimenez, già complicato, oggi sembra ancora più lontano.