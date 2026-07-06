Calciomercato
Gimenez e l’infortunio cambia lo scenario con la Lazio: ora i biancocelesti dovranno virare su altri centravanti?
Gimenez ed il nuovo problema fisico per l’attaccante del Milan che mettono dubbi anche in casa dei capitolini: quali saranno le prossime mosse?
Nuovo stop per Santiago Gimenez e scenario di mercato che, inevitabilmente, cambia anche in ottica Lazio. Il centravanti del Milan si è infortunato durante la gara del Mondiale tra Messico e Inghilterra, match che ha visto l’attaccante lasciare il campo dolorante dopo aver subito una distorsione di secondo grado.
Il timore, ora, riguarda i tempi di recupero. Per Gimenez si parla di uno stop vicino alle otto settimane, con possibile rientro soltanto tra fine agosto e inizio settembre. Una notizia pesante per il Milan, ma anche per tutte le società che nelle scorse settimane avevano osservato con interesse la sua situazione.
Ultimissime Lazio LIVE: suggestione Zaniolo! Le novità su Lucca e Ratkov
Gimenez, pista già complicata per costi e ora anche per condizioni fisiche
Il nome del centravanti era stato accostato anche alla Lazio nel mese scorso, ma già allora la pista appariva molto difficile. Il costo del cartellino e l’ingaggio rendevano l’operazione estremamente complessa per i biancocelesti, alla ricerca di un nuovo centravanti per rinforzare la squadra di Gennaro Gattuso.
Per Gattuso, il nuovo attaccante dovrà garantire peso, profondità, lavoro per la squadra e continuità. Aspettare un giocatore fermo fino a ridosso dell’inizio del campionato rischierebbe di complicare la costruzione offensiva della nuova Lazio.
Gimenez salta? I biancocelesti possono puntare su un altro centravanti
La società dovrà quindi valutare con lucidità le alternative. Profili più accessibili, integri e pronti fisicamente possono diventare prioritari rispetto a un nome affascinante ma oggi difficilmente percorribile come Gimenez.
Il mercato offre ancora diverse soluzioni e la Lazio è chiamata a scegliere senza farsi condizionare solo dal prestigio del nome. Il nuovo infortunio dell’attaccante del Milan rafforza l’idea che i biancocelesti possano guardare altrove. Per il reparto offensivo serve un innesto immediato: il sogno Gimenez, già complicato, oggi sembra ancora più lontano.
News
La cessione di Cancellieri rimane da valutare con attenzione, cosa filtra sul futuro dell’ex Parma
La cessione di Cancellieri non è più così semplice! Le ultime sull’esterno biancoceleste e sulla situazione in uscita dalla Lazio...
Dia in visita speciale allo Stade de Reims per gli ultimi giorni di vacanza prima del ritiro con la Lazio
Dia pronto alla tappa in Francia prima del rientro a Formello! Le ultime sul centravanti biancoceleste in vista della prossima...
Gimenez e l’infortunio cambia lo scenario con la Lazio: ora i biancocelesti dovranno virare su altri centravanti?
Gimenez ed il nuovo problema fisico per l’attaccante del Milan che mettono dubbi anche in casa dei capitolini: quali saranno...