Rinnovo Basic: accordo trovato tra la Lazio e il suo agente! Scadenza fissata al 2030 - Lazio News 24

Rinnovo Basic, è stata trovata l’intesa tra le parti per estendere la durata dell’accordo tra la Lazio ed il centrocampista. Le novità

Arriva una notizia importante anche sul fronte dei rinnovi. La Lazio è pronta a blindare uno dei protagonisti più sorprendenti di questa stagione: Toma Basic è a un passo dalla firma sul nuovo contratto che lo legherà al club capitolino fino a giugno 2030.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si è svolto un incontro decisivo tra l’entourage del giocatore e i vertici della Lazio, dal quale è emersa un’intesa totale su durata e condizioni del nuovo accordo. Manca ormai soltanto l’ufficialità, ma la strada è tracciata.

Rinnovo Basic, ci siamo

L’incontro avvenuto nelle ultime ore tra la dirigenza biancoceleste e i rappresentanti di Toma Basic è stato un summit positivo, nel quale sono stati definiti gli ultimi dettagli di un rinnovo che testimonia la crescita del centrocampista all’interno del progetto tecnico.

La conferma di Toma Basic rappresenta una scelta di continuità. Il centrocampista croato si è trasformato da elemento marginale a pedina fondamentale nello scacchiere biancoceleste, dimostrando affidabilità sia in fase di interdizione sia negli inserimenti offensivi.

Rinnovo Basic, la durata

Prolungare il contratto di Toma Basic fino al 2030 significa dare un segnale forte: la Lazio vuole costruire un gruppo solido, riducendo i rischi di perdere giocatori chiave a parametro zero e valorizzando chi ha dimostrato attaccamento e crescita costante. L’accordo è ormai definito e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.

