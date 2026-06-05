Le richieste di Gattuso a Lotito per il calciomercato: il tecnico inizia il suo nuovo percorso

Gattuso a cena con Lotito: analisi dei big e strategie per la rosa biancoceleste in vista della prossima stagione di Serie A: le ultime

La prima fase di insediamento di Gennaro Gattuso alla guida della Lazio ha evidenziato subito le difficoltà della squadra, sia sul piano tecnico sia gestionale. Durante un incontro a cena con il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani, come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha valutato la situazione attuale della rosa, individuando le carenze e stabilendo le priorità per il mercato estivo. L’obiettivo è chiaro: sostituire i giocatori in partenza e costruire una squadra competitiva, senza ripercorrere gli errori dei predecessori.

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Lazio, cessioni e rinforzi

Il club si prepara a gestire una fase di partenze importanti. Tra i big più vicini all’addio ci sono Alessio Romagnoli, già con la valigia pronta per l’Al-Sadd, e Ivan Provedel, mentre trattenere Gila potrebbe risultare complicato. Gattuso si aspetta che Lotito e Fabiani intervengano prontamente sul mercato per garantire nuovi innesti, concentrandosi sulle due priorità principali: il sostituto di Romagnoli e un centravanti di livello, eventualmente integrando la crescita di Ratkov come prospetto offensivo.

Quali sono i punti critici e priorità tecniche

La gestione della squadra richiede attenzione anche agli altri reparti: la fascia destra potrebbe necessitare di un sostituto per Lazzari, mentre a sinistra il reparto è quasi completo grazie all’arrivo di Pedraza, con alternative come Tavares e Pellegrini. In mezzo al campo, la partenza di Guendouzi ha lasciato un vuoto in termini di mezzala, mentre Rovella e Cataldi devono recuperare completamente dalla pubalgia. La Lazio valuta inoltre il ruolo di Dele-Bashiru e la possibilità di inserire un’ala in più a seconda delle cessioni di Cancellieri e Isaksen, entrambe in bilico a causa di problemi fisici e opportunità di mercato.

Lazio, il banco di prova di Gattuso

Il tecnico, già impegnato nella prima due-giorni di lavoro a Formello, dovrà confrontarsi con la realtà di un mercato semi-chiuso, bilanciando le promesse societarie con le esigenze tecniche della squadra. Con l’annuncio del contratto previsto per il 1° luglio, Gattuso inizierà a tracciare il percorso di crescita della Lazio, cercando di tradurre in campo le priorità stabilite e di costruire un gruppo equilibrato e motivato per affrontare la prossima stagione.