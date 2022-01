Cucchi: «Gli errori iniziali hanno penalizzato la Lazio contro l’Empoli»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Riccardo Cucchi, noto giornalista e tifoso della Lazio, ha commentato il pareggio dei biancocelesti contro l’Empoli: le sue parole

Riccardo Cucchi, noto giornalista e tifoso biancoceleste, ha commentato in questi termini il pareggio contro l’Empoli di oggi pomeriggio:

«Partita vivacissima. La Lazio la gioca in salita per gli errori dei primi 8 minuti. Ma l’Empoli si conferma una bella squadra. Biancocelesti che hanno costruito molto, specie nel secondo tempo. Una ventina di tiri e molte belle giocate. Toscani sempre in agguato»