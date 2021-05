Ribery, Fiorentina Lazio per un match speciale. Il francese cerca la rivincita

Un match speciale contro la Lazio: Frank Ribery, sabato sera al Franchi, proverà ad ottenere la sua rivincita

Frank Ribery sabato sera scenderà in campo contro la Lazio. Per il francese sarà una sfida particolare: nei 3 precedenti contro i biancocelesti la sua Fiorentina non ha mai vinto. All’andata, poi, ha dovuto lasciare il campo alla mezz’ora per un problema fisico: una distorsione al ginocchio.

Sabato, come sottolinea il Corriere dello Sport, avrà l’occasione di tornare in campo nuovamente con i biancocelesti e di provare a conquistare quei 3 punti ancora mai ottenuti. L’unica volta che è riuscito ad ottenere 3 punti contro la Lazio è nel 2005, nella semifinale di ritorno della coppa Interototo con la maglia del Marsiglia.