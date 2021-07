Ribery lascia la Fiorentina: l’annuncio del club viola FOTO

Franck Ribery non è più un giocatore della Fiorentina: ecco l’annuncio del club viola sui propri canali social – FOTO

Ieri era arrivato l’appello di Sebastian Frey alla Fiorentina che riportava la posizione di Ribery in merito alla sua voglia di restare in viola. Appello non accolto con l’annuncio dell’addio tra il fantasista francese e il club viola.

La notizia è stata riportata dall’account ufficiale della Fiorentina sui social: si conclude dopo due anni il rapporto che forse non è andato come sperato, con lampi di classe ma tanti infortuni.