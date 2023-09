Retroscena Lazzari: il terzino non ha digerito la panchina contro il Monza, la terza di fila. Sarri e Lotito infuriati col giocatore

Scoppia la grana Manuel Lazzari in casa Lazio. Come riportato da Il Messaggero, il terzino italiano non ha accettato di buon grado la panchina contro il Monza, la terza di fila in Serie A dopo quella iniziale anche con l’Atletico Madrid.

Lazzari, innervosito, è stato convocato ieri dalla società per dei comportamenti giudicati abbastanza fuori dalla righe: Sarri e Lotito, infuriati, hanno promesso provvedimenti a lungo termine se il calciatore non tornerà ad avere comportamenti consoni.