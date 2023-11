Retroscena Immobile, c’è un segreto dietro al gol col Feyenoord: lo aveva detto ai compagni, prima del match di Champions League

C’è tanto di più dietro al gol di Ciro Immobile in Lazio Feyenoord, che oltre ad essere stato il numero 200 con il club, è valso i tre punti alla squadra di Maurizio Sarri.

Come riporta La Repubblica, la rete è arrivata dopo tanta preparazione: lo stesso capitano aveva chiesto ai compagni di sfruttare una tra le sue abilità migliori, ovvero il taglio in profondità. Cosi è stato in occasione del match di Champions. Pallone in verticale di Felipe Anderson e rete di Immobile.