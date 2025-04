Repice su Atalanta Lazio: «Partita simile a Roma-Juve, c’è una chiara difficoltà di tutte. Risolta con un episodio»

Repice paragona la vittoria della Lazio sull’Atalanta al match disputato tra Roma e Juventus: le analogie secondo il giornalista e il punto sul match

Al giornalista di Tutto Il Calcio Minuto Per Minuto Francesco Repice non è sfuggita l’ultima sfida della Lazio vinta a casa dell’Atalanta per 1-0 grazie alla rete di Isaksen. Infatti ha voluto esprimere il proprio parere in merito alla sfida di Serie A del Gewiss Stadium sulle frequenze di TMW Radio, durante Maracanà. Le sue parole:

ATALANTA – «Non so se rischi al Champions, ma quando Gasperini è entrato un po’ in scontro con l’ambiente, qualcuno in squadra e con i media, le cose sono peggiorate. Gli equilibri sono molto sottili, nonostante i grandi traguardi raggiunti in questi anni. A Gasperini forse si è chiesto qualcosa di troppo, ma ora se è lassù è per merito suo e le pressioni in alto sono alte da sopportare».

PARTITA – «Partita simile a Roma-Juve, c’è una chiara difficoltà di tutte. La Lazio l’ha risolta con un episodio, i biancocelesti hanno capito che non era il momento di fare voli pindarici e di portarla a casa. Tutto ora serve per arrivare in Champions. Bologna a parte, in quella zona non vedo grandissime cose».

ROMA – «Sì, sono davvero state una doccia fredda. Credo che la luna di miele sia finita. Era cominciata con una chiacchierata amorevole con i Friedkin, dove aveva difeso poi la proprietà alla stampa. Adesso siamo a uno smarcarsi dall’essere dirigente per diventare consigliere. Sono cose drammatiche per un tifoso della Roma. Credo che i programmi siano altri e non così ambiziosi. Possibile che una strada così tracciata, con Ranieri dirigente, Allegri allenatore, non si segua? E si insista su soluzioni che mi lasciano perplesso».