Reja elogia Tudor: «Sa entrare bene in corsa e incidere subito nelle sue squadre come è successo...»

Intervistato ai microfoni de La stampa, l’ex tecnico della Lazio Reja rilascia parole di elogio nei confronti di Tudor anch’esso con un passato nella capitale. Ecco cos ha detto a riguardo

TUDOR – Ora vedo una Juve libera nella testa, il mio allievo Tudor sa parlare ai giocatori. Entra in corsa e sa incidere senza perdere tempo. Sa farlo per quello che dicevamo: il dialogo con lo spogliatoio, e con i singoli, è fondamentale per i risultati di un gruppo. Se sei credibile in ciò che dici, ti seguono: Igor si fa seguire