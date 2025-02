Reja: «Col Napoli è una sfida alla pari, non ci sono favoriti. Baroni ha uomini in fiducia e Conte...»

Edy Reja, ex tecnico di Lazio e Napoli, ha parlato così della sfida in programma questo weekend

Intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico di Lazio e Napoli Edy Reja ha parlato così:

ANCORA SULLA PARTITA – «È una sfida alla pari, non ci sono favoriti, 50% di possibilità per ognuno, poi dipende da come si mette: Conte ha perso tanto senza quei due lì ma resta l’unica che può togliere lo scudetto all’Inter; Baroni ha uomini in fiducia. Uno ha fisicità ed esperienza che abbondano, l’altro forse maggior tecnica».