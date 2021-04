Reina bersagliato dai tifosi: «Ma pensa di giocare ancora nel Napoli?»

Durante Napoli Lazio, a causa dei cinque gol subiti, Pepe Reina è finito nel mirino dei tifosi sui social network

Cinque gol subiti non possono certo passare inosservati. Soprattutto se arrivano in uno scontro diretto per la Champions. Soprattutto se la maggior parte sono sul tuo palo di riferimento. Ed è per questo che Pepe Reina è finito nel mirino dei tifosi biancocelesti sui social network.

CRITICHE – Nel critiche arrivano dai social network, in particolar modo da Twitter. In molti hanno ironizzato sul suo passato ai partenopei. «Reina gioca ancora nel Napoli». E c’è anche sottolinea come lo spagnolo non abbia effettuato nemmeno un intervento per salvare il risultato, Insomma, anche l’ex Liverpool finisce sul banco degli imputati per la notte nera della Lazio in quel di Napoli.