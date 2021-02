Reina non si abbatte: «Bisogna essere squadra» – FOTO

Il portiere della Lazio Pepe Reina prova a tenere alto il morale dell’ambiente dopo la brutta batosta rimediata contro il Bayern Monaco

Una serata da dimenticare per tutti, giocatori e tifosi. La difesa non si è dimostrata all’altezza e Pepe Reina ha dovuto raccogliere il pallone dalla rete per ben 4 volte.

Nonostante la sonora sconfitta, il portiere spagnolo non si abbatte e dà un messaggio di speranza sui social: «Nel bene ma soprattutto nel “male” bisogna essere SQUADRA!! Questa sera siamo molto dispiaciuti perché c’era una grandissima voglia di regalarvi ancora una bella partita, purtroppo contro queste squadre ed in questa competizione paghi gli errori».