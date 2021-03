Nonostante l’eliminazione per mano del Bayern, Pepe Reina prova a tenere alto il morale in vista degli impegni in campionato

Pepe Reina è stato uno dei migliori nel match di ieri contro il Bayern Monaco, tenendo a galla i biancocelesti almeno in due occasioni. Il portiere spagnolo, come spesso accade, ci mette la faccia e prova a dare una scossa all’ambiente in vista del prosieguo del campionato.

Questo le sue parole attraverso un post Instagram.