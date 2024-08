Regini a Sampnews24: «L'Inter ha ancora qualcosa in più»

Le parole di Vasco Regini, ex calciatore della Sampdoria, in una intervista esclusiva a Sampnews24.com

Vasco Regini ha parlato in esclusiva a Sampnews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

A breve partirà nuovamente anche il campionato di Serie A, chi vede favorite per le prime quattro posizioni? Chi sarà la sorpresa in positivo della stagione?

«Per quanto riguarda la serie A penso che l’Inter abbia ancora qualcosa in più delle altre. Però poi il campionato può sicuramente smentirmi perché il Napoli di Conte, la Juve di Motta e il Milan di Fonseca daranno sicuramente battaglia per le prime quattro posizioni. Penso che il Como, visto il mercato che sta facendo, possa essere la sorpresa di quest’anno da neopromossa»

L’Italia è reduce dal flop all’Europeo in Germania, si è parlato tanto di questa “debacle”. Secondo lei a cosa è dovuto il tracollo azzurro e da cosa bisognerebbe ripartire?

«Purtroppo l’Italia non sta attraversando un bel periodo a parte la parentesi dell’europeo 2021. Le cause di questo periodo penso che nessuno le conosca altrimenti avremmo posto rimedio. L’unica cosa che mi sento di dire è che recentemente diverse nazionali giovanili azzurre hanno raggiunto grandi risultati nelle competizioni europee e mondiali. Penso che questo sia un bel punto di ripartenza».

