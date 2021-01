Recuperi in Serie A: il miglior centrocampista è…della Lazio!

La graduatoria resa nota dalla Lega Serie A in relazione ai recuperi della sfera in queste prime 17 giornate di campionato non può sorprendere. Lo scorso anno – al termine della stagione 2019/2020 – il primo centrocampista a figurare in questa speciale classifica fu il 21 della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Quest’anno, da settembre ad oggi, comanda Roger Ibanez, difensore della Roma. Le prime posizioni sono occupate da calciatori che di ruolo fanno i difensori, ma Simone Inzaghi ha ritagliato a Milinkovic un ruolo di mezz’ala davvero completo, così il serbo è nuovamente il primo dei centrocampisti a figurare nella lista. Con 99 recuperi del pallone, il “Sergente” è il miglior non-difensore della speciale graduatoria. Seguono a distanza De Roon dell’Atalanta e Manuel Locatelli del Sassuolo, abili non solo nell’avviare la manovra delle rispettive squadre ma anche e soprattuto a recuperare la sfera dai piedi degli avversari.