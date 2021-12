Record Sarri: il traguardo raggiunto dall’allenatore nel mese di dicembre

Grazie alla vittoria contro il Venezia Sarri ha centrato il record di punti a dicembre. Egualigate due stagioni a Napoli

La Lazio ha chiuso il 2021 con una vittoria a Venezia. Dopo un inizio tra alti e bassi, il primo dicembre dell’era Sarri in biancoceleste parla di un bilancio positivo nel campionato italiano, con 3 vittorie (Sampdoria, Genoa e Venezia), 1 pareggio (Udinese) ed 1 sconfitta (Sassuolo). Con i 10 punti in queste ultime cinque partite, il Comandante ha conquistato con la Lazio il maggior numero di punti nel mese di dicembre in Serie A, eguagliando le ultime due stagioni al Napoli.

PUNTI NEL MESE DI DICEMBRE DI MISTER SARRI IN SERIE A:

1) Napoli (stagione 2016/2017) – 10 Punti in 4 partite (3 vittorie e 1 pareggio)

2) LAZIO (stagione 2021/2022) – 10 punti in 5 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta)

3) Napoli (stagione 2017/2018) – 10 punti in 5 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta)

4) Juventus (stagione 2019/2020) – 7 punti in 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta)

5) Napoli (stagione 2015/2016) – 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta)

6) Empoli (stagione 2014/2015) – 3 punti in 3 partite (3 pareggi)