Real Valladolid, Pacheta: «Vavro ottimo giocatore. Sulla trattativa...»

L’ex allenatore dell’Huesca – e oggi mister del Real Valladolid – ha parlato di Denis Vavro, ormai in uscita dalla Lazio

Vavro lascerà la Lazio e la Spagna sembra la meta più indicata per il suo futuro. A tesserne le lodi è soprattutto Pacheta – oggi sulla panchina del Real Valladolid – che lo ha alenato ai tempi dell’Huesca. Ecco le sue parole per AS:

«Ho allenato Denis l’anno scorso ed è molto bravo, ma non posso commentare tutti i nomi che escono sui giornali. La stragrande maggioranza dei nomi che escono sono buoni calciatori. Vavro l’ho avuto l’anno scorso ed è un ottimo giocatore, sa trattare molto bene la palla ed è un bravo ragazzo, ma non dirò se il club lo sta trattando o meno».