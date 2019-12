Razzismo, De Siervo: «Faremo in due anni ciò che la Thatcher ha fatto in dieci»

Razzismo, si fa sempre più concreto l’impegno della Lega di Serie A con il suo amministratore delegato De Siervo

La Serie A è sempre più impegnata nella lotta al razzismo negli stadi. L’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha presentato quello che è il piano che verrà attuato proprio per far sì che questi episodi non si verifichino più. Queste le sue parole alla presentazione del “Trittico” di scimmie dipinto da Simone Fugazzotto.

«Faremo in due anni quello che la Thatcher ha fatto in dieci. Lavoriamo per un software di riconoscimento facciale negli stadi. Le squadre possono negare il gradimento ai tifosi ma hanno bisogno di quelle immagini che oggi sono in dotazione solo alla polizia. Manca un pezzo che deve essere autorizzato dal Garante della privacy. Dovremo riuscire sotto l’egida del governo ad avere questa autorizzazione».

«Abbiamo firmato una carta di principio contro il razzismo insieme a tutti i club e abbiamo lanciato campagna coinvolgendo venti giocatori e creando una simbolica squadra antirazzismo “We are one team”. Abbiamo mutuato l’idea dell’Inter, ideando una fascia per tutto il girone di ritorno e dedicheremo un turno della Coppa Italia e una delle ultime giornate di campionato alla lotta al razzismo e stiamo cercando un “nuovo italiano” per cantare l’Inno di Mameli alla finale di Coppa Italia».