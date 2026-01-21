Rayan Lazio, fu interesse o apprezzamento? Ecco cosa si cela dietro la questione

Rayan Lazio, il ragazzo diretto verso il Bournemouth! La compagine biancoceleste lo voleva veramente a corte? Le ultimissime

Nel panorama spesso confuso del mercato, arrivano parole nette che mettono un punto fermo su una delle voci più discusse delle ultime settimane. A fare chiarezza è stato Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto, appunto, di mercato, che ha voluto distinguere in modo deciso tra notizie concrete e semplici suggestioni prive di fondamento. Il tema riguarda Rayan, giovane talento brasiliano più volte accostato alla Lazio da indiscrezioni circolate con insistenza, ma mai realmente supportate da riscontri ufficiali!

Calciomercato Lazio, la verità sull’operazione Rayan

Secondo quanto spiegato da Pedullà, la notizia reale è una sola ed è chiara: Rayan è destinato a trasferirsi al Bournemouth per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Tutto il resto, inclusi i continui accostamenti alla Lazio, rientra nel campo delle forzature mediatiche. Come sottolineato dal giornalista, “Ci sono le notizie e poi le invenzioni”. La Lazio, infatti, non ha mai pensato concretamente a Rayan, limitandosi al massimo ad apprezzarne il profilo, come accade per molti giovani talenti internazionali monitorati a distanza.

Calciomercato Lazio, tra voci infondate e realtà

Il caso Rayan diventa così emblematico delle difficoltà che spesso accompagnano il racconto del mercato biancoceleste. Una semplice suggestione, partita da una sola direzione, è stata trasformata giorno dopo giorno in una pista data quasi per certa, alimentando aspettative irrealistiche tra tifosi e addetti ai lavori.

