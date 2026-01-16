Rayan Lazio, il Vasco da Gama apre alla cessione faraonica! Gli aggiornamenti

Rayan Lazio, cessione in vista e prezzo esorbitante per il calciatore brasiliano! Ecco quanto filtra sulla sua situazione nel mercato corrente

Il calciomercato in casa Lazio vive una fase carica di suggestioni e tentazioni esotiche. Tra queste, una spicca più delle altre: Rayan, talento brasiliano considerato un vero e proprio crack sudamericano. Come racconta Il Corriere dello Sport, la pista che porta all’attaccante del Vasco da Gama oscilla tra pericolosa illusione e grande sogno, con la Lazio che avrebbe anche pensato a un investimento fuori scala pur di provarci! Il tempo dirà se il ragazzo diventerà un campione affermato o resterà una promessa, ma una cosa è certa: il suo nome ha acceso l’immaginazione dei dirigenti biancocelesti!

Calciomercato Lazio, Amarildo sponsor del talento brasiliano

Dietro il tentativo della Lazio c’è una figura ben nota ai tifosi: Amarildo, ex attaccante biancoceleste, che avrebbe spinto Claudio Lotito e Fabiani a provarci. Amarildo conosce bene il mercato brasiliano e le sue dinamiche e considera Rayan un profilo straordinario per qualità e prospettive.

Calciomercato Lazio, la richiesta “da fantacalcio” del Vasco

Il grande ostacolo, però, è la valutazione. Il Vasco da Gama punta a una cessione faraonica, fissando un prezzo che il quotidiano definisce “da fantacalcio”: 50 milioni di euro. Una cifra fuori portata per la Lazio, che rende quasi impossibile anche solo immaginare un’operazione a quei livelli.

Nonostante ciò, un primo approccio c’è stato. Lotito e Fabiani hanno provato una formula creativa, mettendo sul piatto 20 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. La risposta dei brasiliani è stata però un secco no, senza aperture a compromessi.

Calciomercato Lazio, Pedrinho chiude: Rayan resta (per ora)

A rafforzare la posizione del club brasiliano sono arrivate anche le parole di Pedrinho, presidente del Vasco da Gama, intervenuto ai microfoni di ESPN. Pubblicamente ha dichiarato di voler tenere Rayan, pur non nascondendo la volontà di realizzare in futuro un incasso record. Un dettaglio significativo è che il Vasco avrebbe rifiutato anche un’offerta dello Zenit, segno di una strategia chiara: non svendere il gioiello e attendere la proposta giusta!

Calciomercato Lazio, sogno destinato a restare tale?

Il calciomercato Lazio dimostra così di saper sognare in grande, pur restando ancorato alla realtà. Rayan è un nome affascinante, un talento purissimo, ma oggi appare irraggiungibile. La Lazio un tentativo lo ha fatto, spinta dalle convinzioni di Amarildo e dalla visione della dirigenza. Per ora, però, il muro del Vasco da Gama sembra invalicabile. Il tempo dirà se resterà solo un sogno o se, un giorno, potrà trasformarsi in qualcosa di più.

