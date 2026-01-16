Calciomercato Lazio, da Tóth a Mendoza: il piano per il nuovo baby del centrocampo

Calciomercato Lazio, i biancocelesti provano a suggellare due colpi dall’estero per rafforzare la rosa di Sarri: il punto

La caccia ai “royal baby” è ripartita in casa Lazio. Dopo il raffreddamento della pista che portava a Alex Tóth, il club biancoceleste ha individuato una nuova priorità per rinforzare il centrocampo: Rodrigo Mendoza, talento spagnolo di proprietà dell’Elche.

Classe 2005, alto 1,82, Mendoza compirà 21 anni il prossimo 15 marzo. È un centrocampista estremamente duttile: può agire da trequartista, mezzala e anche mediano, caratteristiche che lo rendono un vero jolly. Lo scorso anno aveva impressionato anche Cesc Fàbregas, allora interessato a portarlo al Como, dopo averlo osservato in Liga 2 e in Coppa del Re.

Calciomercato Lazio, il profilo di Mendoza e la concorrenza

L’Elche ha sempre fatto muro: ha detto no al Como, a diversi club arabi e ha deciso di blindare il giocatore. In passato anche Real Madrid e la Juventus si erano informate sul suo conto. Oggi Mendoza conta 13 presenze nella Liga ed è finito nel mirino di diversi club europei: Bournemouth e Galatasaray si sono già mossi, mentre altre società osservano da vicino.

Al momento si sta delineando una possibile asta, scenario che rischia di complicare i piani della Lazio.

Calciomercato Lazio, il tentativo di Lotito e Fabiani

Comer riportato dal Corriere dello sport, il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani devono inserire un altro centrocampista dopo Taylor, terzo tassello di un mercato che ha già visto anche l’arrivo di Ratkov. Mendoza condivide lo stesso agente di Alfonso Pedraza, terzino bloccato dalla Lazio per luglio a parametro zero dopo l’addio al Villarreal.

Il blitz di Fabiani in Spagna, avvenuto nei giorni scorsi, potrebbe essere servito proprio a tentare un doppio colpo. Da pochi mesi Mendoza è gestito dalla scuderia Leaderbrock, che segue anche Pedri e Ferran Torres del Barcellona.

Calciomercato Lazio, cifre e situazione tecnica

Mendoza ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, fissata dopo il rinnovo fino al 2028. La Lazio vorrebbe partire da una prima offerta intorno ai 15 milioni, cercando di sfruttare la volontà del giocatore di cambiare aria. In questa stagione, infatti, lo spagnolo sta trovando poco spazio: partito titolare, tra fine settembre e ottobre non è stato convocato per tre gare, poi ha giocato solo spezzoni. Nelle ultime sette partite è rimasto tre volte in panchina, entrando solo a gara in corso.

Cresciuto nel vivaio dell’Elche, è stato Eder Sarabia a lanciarlo lo scorso anno in Liga 2 e in Coppa del Re. Quest’anno è stato utilizzato come mezzala nel 4-3-3, sia a destra che a sinistra. A livello internazionale ha giocato con Spagna Under 20 e Under 21, partecipando anche al Mondiale Under 20.

Calciomercato Lazio, gli altri scenari

La Lazio continua a scontrarsi con valutazioni elevate e concorrenza agguerrita. Per Tóth si sono moltiplicate le manovre di disturbo, mentre Quinten Timber guarda soprattutto alla Premier League. Il Feyenoord preferisce perderlo a zero piuttosto che accettare indennizzi bassi, anche a causa delle commissioni elevate.

In questo contesto, Mendoza resta la pista più concreta, anche se tutt’altro che semplice. Il calciomercato Lazio entra così in una fase decisiva: i prossimi giorni diranno se il tentativo per il baby dell’Elche potrà trasformarsi in un affare reale o restare soltanto un’idea ambiziosa.

