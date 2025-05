Ravezzani: «Ho visto una Juve triste, una squadra che in realtà non riesce a intimorire nessuno. Non mi convince. E su Tudor…». Le parole del direttore di TeleLombardia

Le parole di Ravezzani a TMW Radio in vista di Lazio Juve.

PAROLE– «Un collega mi diceva che Tudor ne ha allenate di squadre finora e ha vinto 1 trofeo, ed era una coppa croata. Quando un tecnico è in pista da quasi 10 anni ed è arrivato fino a qui, difficile diventi di colpo un grande allenatore. E ha ragione. Ho visto una Juve triste, inutilmente muscolare, una squadra che in realtà non riesce a intimorire nessuno. Non mi convince insomma »