Ravezzani: «Simone Inzaghi? Il più antisportivo degli allenatori»

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha parlato su Twitter di Simone Inzaghi e del possibile interesse dell’Inter

Simone Inzaghi all’Inter? E’ un’ipotesi che sta prendendo piede in queste ore, anche se l’ipotesi del rinnovo del tecnico con la Lazio sembra aver raggiunto sempre più quotazioni. Dell’allenatore biancoceleste ha voluto parlare anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che ha pubblicato un post polemico sul proprio profilo Twitter. Ecco le sue parole.

«Considero Simone Inzaghi il più antisportivo degli allenatori in circolazione (mi riferisco alle sue dichiarazioni). Spero ardentemente non finisca all’Inter o alla Juve. Poi, magari, in panchina sarà bravissimo. Ma sono intollerabili i suoi ragionamenti quando perde».