Ravanelli: «Dispiace vedere la Lazio ridotta così! Sembra che il giocattolo si sia rotto. E sulla partita…»

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato della sfida in programma domani sera all’Allianz Stadium contro la Lazio. Le sue parole

Juventus-Lazio è la partita di Fabrizio Ravanelli, che nel 1995 ha vinto lo scudetto in bianconero e 5 anni dopo si è ripetuto a Roma. Ecco i suoi pensieri sulla sfida di domenica sera, affidati a Tuttosport.

JUVE-LAZIO – «Mi aspetto una bellissima partita; perché la Juve adesso gioca un gran calcio, ma pure le squadre di Sarri affrontano le sfide sempre a viso aperto. Pertanto sarà un match divertente e caratterizzato da diversi gol, ma con la Juve favorita».

LA LAZIO – «Spiace vedere la Lazio in questa situazione non semplice. La sensazione è che il giocattolo si sia rotto. Va chiarita al più presto la frattura creatasi tra società e tifosi per ricompattare l’ambiente in fretta. Solo così si può provare ad andare avanti e soprattutto cercare di ripartire. Altrimenti diventa complicato fare bene e ottenere risultati».

