Hanno Detto
Ravanelli: «Dispiace vedere la Lazio ridotta così! Sembra che il giocattolo si sia rotto. E sulla partita…»
Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato della sfida in programma domani sera all’Allianz Stadium contro la Lazio. Le sue parole
Juventus-Lazio è la partita di Fabrizio Ravanelli, che nel 1995 ha vinto lo scudetto in bianconero e 5 anni dopo si è ripetuto a Roma. Ecco i suoi pensieri sulla sfida di domenica sera, affidati a Tuttosport.
JUVE-LAZIO – «Mi aspetto una bellissima partita; perché la Juve adesso gioca un gran calcio, ma pure le squadre di Sarri affrontano le sfide sempre a viso aperto. Pertanto sarà un match divertente e caratterizzato da diversi gol, ma con la Juve favorita».
LA LAZIO – «Spiace vedere la Lazio in questa situazione non semplice. La sensazione è che il giocattolo si sia rotto. Va chiarita al più presto la frattura creatasi tra società e tifosi per ricompattare l’ambiente in fretta. Solo così si può provare ad andare avanti e soprattutto cercare di ripartire. Altrimenti diventa complicato fare bene e ottenere risultati».
LEGGI ANCHE: Rinnovo Basic, il futuro è in bilico: mesi decisivi per convincere Sarri e la Lazio
QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.
La giocata SEGNA GOL TEAM CASA (la Juve fa almeno un gol) è a quota 8.00 su SNAI.
La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica.
News
Formazioni ufficiali Milan Lazio Primavera: le scelte dei due tecnici
Formazioni ufficiali Milan Lazio Primavera: le scelte dei due tecnici per la partita valevole per la 24a giornata del torneo...
Juventus Lazio, un osservatore speciale sarà allo Stadium per monitorare Romagnoli! Le ultime
Juventus Lazio, una partita dal grande calibro! Domani gli occhi saranno rivolti anche su Alessio Romagnoli: le ultimissime Il match...
Serie A: date, orari e partite in programma nel 24° turno di campionato. Il calendario
Serie A: date, orari e partite in programma nel prossimo turno di campionato. Tutti quello che c’è da sapere La Serie...