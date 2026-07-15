Calciomercato
Hysaj dice no alla prima offerta del Lecce: l’ex Lazio ha declinato la proposta dei salentini
Hysaj ancora svincolato dopo l’addio alla Lazio: respinta la proposta del club giallorosso fino al 2027! Le ultime sull’ex difensore biancoceleste
Il futuro di Elseid Hysaj resta ancora da definire. L’ex terzino della Lazio, rimasto svincolato dopo la fine della sua esperienza biancoceleste, sembrava poter ripartire dal Lecce, club interessato a riportarlo subito in Serie A. La trattativa, però, non avrebbe avuto l’esito sperato dalla società salentina.
Come riportato su X dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il difensore albanese avrebbe infatti rifiutato la proposta del Lecce, che aveva messo sul tavolo un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028. Una scelta che, almeno per il momento, allontana il possibile approdo in giallorosso.
Ultimissime Lazio LIVE: Gattuso blinda Mandas, Doekhi è ufficiale e due giocatori ai box
Salta il ritorno in Serie A di Hysaj: per ora si rimane in stand-by
Il rifiuto dell’offerta complica il possibile ritorno immediato di Hysaj nel massimo campionato italiano. L’ex biancoceleste resta libero sul mercato e potrà valutare nuove proposte nelle prossime settimane.
Per il giocatore si tratta di una fase delicata: dopo gli anni in biancoceleste, il classe 1994 cerca una nuova sistemazione in grado di garantirgli continuità e un progetto tecnico convincente.
Il futuro è ancora tutto da scrivere
Il Lecce aveva provato ad anticipare la concorrenza, puntando su un profilo già esperto del calcio italiano. Hysaj, però, ha scelto di non accettare la proposta fino al 2027 con opzione per il 2028.
Il suo futuro resta dunque aperto. L’ex Lazio resta sul mercato da svincolato e attende nuovi sviluppi, mentre il club salentino dovrà valutare se tornare alla carica con una formula diversa o virare su altri obiettivi.
News
Tutti i dettagli su Kennedy: chi è il giocatore della Fluminense nel mirino della Lazio
Chi è Kennedy? Tutti i dettagli sull’attaccante entrato nella shortlist di Gattuso: numeri importanti in stagione e un passato da...
Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in uscita
Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026: acquisti e cessioni dei blucerchiati in questa finestra di trattative. Il riassunto Acquisti e cessioni...
Di Vaio compie 50 anni, il messaggio del club biancoceleste per il centravanti che ha segnato un’epoca
Di Vaio ed il compleanno speciale per l’ex centravanti cresciuto nel settore giovanile: la società lo celebra con un messaggio...