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Calciomercato

Hysaj dice no alla prima offerta del Lecce: l’ex Lazio ha declinato la proposta dei salentini

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4 ore ago

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Hysaj ancora svincolato dopo l’addio alla Lazio: respinta la proposta del club giallorosso fino al 2027! Le ultime sull’ex difensore biancoceleste

Il futuro di Elseid Hysaj resta ancora da definire. L’ex terzino della Lazio, rimasto svincolato dopo la fine della sua esperienza biancoceleste, sembrava poter ripartire dal Lecce, club interessato a riportarlo subito in Serie A. La trattativa, però, non avrebbe avuto l’esito sperato dalla società salentina.

Come riportato su X dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il difensore albanese avrebbe infatti rifiutato la proposta del Lecce, che aveva messo sul tavolo un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028. Una scelta che, almeno per il momento, allontana il possibile approdo in giallorosso.

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Il rifiuto dell’offerta complica il possibile ritorno immediato di Hysaj nel massimo campionato italiano. L’ex biancoceleste resta libero sul mercato e potrà valutare nuove proposte nelle prossime settimane.

Per il giocatore si tratta di una fase delicata: dopo gli anni in biancoceleste, il classe 1994 cerca una nuova sistemazione in grado di garantirgli continuità e un progetto tecnico convincente.

Il futuro è ancora tutto da scrivere

Il Lecce aveva provato ad anticipare la concorrenza, puntando su un profilo già esperto del calcio italiano. Hysaj, però, ha scelto di non accettare la proposta fino al 2027 con opzione per il 2028.

Il suo futuro resta dunque aperto. L’ex Lazio resta sul mercato da svincolato e attende nuovi sviluppi, mentre il club salentino dovrà valutare se tornare alla carica con una formula diversa o virare su altri obiettivi.

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