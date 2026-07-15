Di Vaio compie 50 anni, il messaggio del club biancoceleste per il centravanti che ha segnato un’epoca

Di Vaio ed il compleanno speciale per l’ex centravanti cresciuto nel settore giovanile: la società lo celebra con un messaggio ufficiale

Giornata speciale per Marco Di Vaio, che festeggia oggi il suo cinquantesimo compleanno. L’ex attaccante della Lazio, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, riceve gli auguri del club capitolino, che ha voluto ricordare il suo percorso attraverso un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Per Di Vaio si tratta di un anniversario importante, legato anche alla sua storia con la maglia biancoceleste. Prima di affermarsi nel calcio italiano con altre esperienze di rilievo, l’ex centravanti ha mosso i primi passi proprio nell’ambiente biancoceleste, completando il proprio percorso di crescita nel vivaio e arrivando poi fino alla prima squadra.

Ultimissime Lazio LIVE: Gattuso blinda Mandas, Doekhi è ufficiale e due giocatori ai box

Gli auguri del club biancoceleste a Di Vaio

La Lazio ha voluto celebrare il compleanno dell’ex attaccante ricordando numeri e tappe della sua avventura nella Capitale. Un messaggio semplice, ma significativo, per un calciatore che resta legato alla storia del club.

«Compie oggi 50 anni Marco Di Vaio. L’ex attaccante, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, ha collezionato 18 presenze e 6 gol con la Lazio, tra il 1993 e il novembre 1995. Nella Capitale, ha conquistato un campionato Primavera nella stagione 1994/1995».

Dal vivaio alla prima squadra, il percorso di Di Vaio

Il legame tra Di Vaio e la Lazio nasce nel settore giovanile. Il percorso nel vivaio biancoceleste gli ha permesso di crescere e completare la propria formazione calcistica, fino all’approdo tra i grandi. Con la maglia della prima squadra ha raccolto 18 presenze e realizzato 6 gol tra il 1993 e il novembre 1995.

Un passaggio breve ma importante, inserito all’interno di una carriera che lo avrebbe poi portato a diventare uno degli attaccanti italiani più riconoscibili della sua generazione. La Lazio celebra così uno dei prodotti del proprio vivaio, rendendo omaggio a Marco Di Vaio in occasione dei suoi 50 anni, e noi ci accodiamo nel recargli i nostri auguri in un giorno così importante.