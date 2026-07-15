Futuro Artistico, c’è la Cremonese per il classe 2002: si lavora sulla formula

Futuro Artistico, c’è la Cremonese per l’attaccante classe 2002 in uscita dalla Lazio! Le parti lavorano alla formula

Il futuro di Gabriele Artistico sembra essere sempre più lontano da Roma. Nonostante l’ottimo rendimento mostrato durante il prestito allo Spezia, per il giovane attaccante non sembra esserci spazio nei piani tattici della nuova Lazio targata Gennaro Gattuso, con la dirigenza biancoceleste pronta a trovare una nuova sistemazione al classe 2002.

Ultimissime Lazio LIVE: Gattuso blinda Mandas, Doekhi è ufficiale e due giocatori ai box

La Cremonese piomba su Artistico

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, la squadra più determinata a muoversi con decisione è la Cremonese. Il club grigiorosso ha intenzione di regalare un tassello da novanta al tecnico Marco Giampaolo per puntare dritto alla promozione. I contatti con la Lazio per assicurarsi le prestazioni del classe 2002 sono pronti a entrare nel vivo già nelle prossime ore.

La formula dell’affare per Gbriele Artistico

Il nodo principale da sciogliere tra i due club riguarda la formula del trasferimento. La Cremonese vorrebbe impostare l’operazione per Artistico sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato, legato magari al raggiungimento della promozione in Serie A. Dal canto suo, la società capitolina preferirebbe una cessione a titolo definitivo per monetizzare subito, ma la sensazione è che si possa trovare un punto d’incontro a metà strada.