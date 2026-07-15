La Lazio spinge per l’attaccante brasiliano del Fluminense: tutti gli aggiornamenti sulla trattativa dei capitolini imbastita per il rinforzo di Gattuso

La Lazio continua a guardarsi intorno per rinforzare il reparto offensivo e nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome dal Brasile. Come riportato su X da Gianluca Di Marzio, il club biancoceleste avrebbe manifestato interesse per John Kennedy, attaccante del Fluminense, con primi contatti già avviati tra le parti.

Il profilo del brasiliano è quello di un centravanti giovane ma già abituato a un contesto importante, inoltre il suo contratto con il Fluminense è valido fino al 31 dicembre 2027.

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Arrivano i primi contatti tra le parti

Al momento l’operazione è in una fase iniziale. I biancocelesti hanno acceso i riflettori sul classe 2002, ma serviranno ulteriori passaggi per capire se il semplice interesse potrà trasformarsi in una vera trattativa.

Dopo i primi movimenti in entrata, la Lazio continua a lavorare per completare la rosa. Il nome dell’attaccante si inserisce in questo quadro: un profilo giovane, con esperienza nel massimo campionato brasiliano e caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti già presenti. La pista resta da monitorare nelle prossime ore, con il club biancoceleste che valuterà costi, margini dell’operazione e disponibilità del Fluminense ad aprire a una cessione.