Raul Moro: «Ternana? Ecco perché l'ho scelta. Su Lucarelli...»

L’ex giocatore della Lazio ha parlato della sua stagione alla Ternana, soffermandosi anche sulla squadra biancoceleste

Ai microfoni di Calciomercato.com è intervenuto Raul Moro attualmente in prestito alla Ternana, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sua esperienza con la squadra di Lucarelli.

GOL – «Il gol? Era da un anno che non sentivo questa sensazione, non mi era mai successo di festeggiare così tanto. Quando sono arrivato qui ho visto tanta qualità, ma non pensavo di ritrovarci al primo posto.»

LAZIO – «Il mister Lucarelli i primi giorni mi parlava spesso per inserirmi in gruppo. Volevo rimanere in Italia per restare nei radar della Lazio, qui sono vicino a Roma e il 4-3-3 è perfetto per le mie caratteristiche »