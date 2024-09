Raul Moro CLAMOROSO sull’addio alla Lazio: «NON e’ stato difficile prendere la decisione di ANDARSENE»

Raul Moro è intervenuto ai microfoni di As, parlando anche del suo addio alla Lazio. Il classe 2002 ha lanciato un messaggio al club

LE PAROLE – «Non è stato difficile prendere la decisione di andare via dalla Lazio. Chissà con un’altra mentalità come sarebbe andata, visto quanto hanno speso per me. Avremmo dovuto gestire tutto diversamente. A soli 17 anni mi è stata data fiducia e poi nello stesso momento chiusa la porta così presto».