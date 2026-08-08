Ratkov domina il precampionato: 6 gol e vetta della classifica marcatori, lo segue Zaccagni da vicino

Ratkov trascina la Lazio in questa fase di precampionato, sono cinque vittorie su cinque prima dell’ultimo test con il Frosinone: i numeri

La preparazione estiva della Lazio di Gennaro Gattuso si avvicina alla conclusione con indicazioni molto positive. I biancocelesti hanno disputato finora cinque amichevoli, ottenendo altrettante vittorie e mettendo a segno complessivamente 21 reti. L’ultimo test del precampionato è in programma il 9 agosto allo stadio Benito Stirpe contro il Frosinone.

Il percorso è iniziato con il 3-1 contro la Lazio Primavera, seguito dal netto 6-0 rifilato alla Flaminia Civita Castellana. Successivamente sono arrivati il 6-3 contro l’Avellino, il 2-1 sul campo dell’Ascoli e il 4-0 contro l’Ostiamare.

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Ratkov è il re dei gol dell’estate

Il grande protagonista della preparazione è stato finora Petar Ratkov. L’attaccante guida la classifica marcatori interna con 6 reti, confermando un feeling con il gol che ha progressivamente convinto Gattuso. Alle sue spalle c’è il capitano Mattia Zaccagni, già a quota 4 gol, mentre segue Gabriele Artistico che completa il podio con 3 reti a referto.

Il dato di Ratkov assume particolare importanza considerando le valutazioni iniziali sul suo futuro. Il serbo ha sfruttato ogni occasione concessa durante le amichevoli, trasformandosi in una delle principali sorprese del precampionato.

Ben otto giocatori a segno

La produzione offensiva non è però concentrata esclusivamente sui primi tre marcatori. Sono infatti andati a segno anche Reda Belahyane, R. Bordon, Matteo Cancellieri, Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella, Sanà Fernandes, Serra e Kenneth Taylor, tutti con una rete.

6 gol: Petar Ratkov

4 gol: Mattia Zaccagni

3 gol: Gabriele Artistico

1 gol: Reda Belahyane, R. Bordon, Matteo Cancellieri, Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella, Sanà Fernandes, Serra, Kenneth Taylor.

Il Frosinone sarà l’ultima prova generale

Resta adesso soltanto l’amichevole contro il Frosinone. La sfida del Benito Stirpe rappresenterà l’ultimo banco di prova prima dell’inizio delle gare ufficiali e permetterà a Gattuso di verificare ulteriormente gerarchie, condizione fisica e automatismi.

Ratkov proverà a difendere e magari aumentare il proprio vantaggio nella classifica marcatori, mentre la Lazio cercherà di chiudere il precampionato mantenendo il percorso netto costruito nelle prime cinque uscite.