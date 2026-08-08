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Calciomercato

Ivanovic si avvicina alla Lazio? Il prestito libera risorse per la difesa: le due operazioni in entrata dei capitolini

Published

1 ora ago

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Fabiani 3 5

Ivanovic è sempre più vicino alla Lazio, il club prova a completare attacco e difesa con un budget ridotto: il punto sul mercato in entrata

La Lazio continua a lavorare su due priorità precise indicate da Gennaro Gattuso: un nuovo centravanti e un altro difensore centrale. L’avvicinamento di Ivanovic, attraverso la formula del prestito, potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale per consentire alla società di concentrare parte delle risorse disponibili sul reparto arretrato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il budget attualmente a disposizione ammonterebbe a circa 9 milioni di euro per completare entrambe le operazioni.

Una disponibilità economica limitata che spiega la strategia seguita finora dal club biancoceleste, orientato prevalentemente verso giocatori a parametro zero oppure trattative costruite attraverso prestiti e pagamenti rinviati.

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Il mancato addio di Romagnoli pesa sul budget

La situazione sarebbe stata differente in caso di cessione di Alessio Romagnoli in quanto continua ad aspettare eventuali sviluppi con l’Al-Sadd, mentre l’ipotesi Atalanta viene considerata al momento meno calda.

Non può essere esclusa neppure la permanenza del centrale a Formello dal momento che il suo ritorno stabilmente nel gruppo avrebbe ridotto la liquidità che la Lazio pensava di poter utilizzare durante questa fase del mercato.

La possibile chiusura di Ivanovic in prestito permetterebbe quindi di evitare un investimento immediato particolarmente pesante sull’attaccante, lasciando maggiore margine per intervenire in difesa.

Per chiudere l’acquisto di Hautekiet servono 5 milioni

Il nome principale per completare il reparto arretrato resta Ibe Hautekiet dello Standard Liegi per il quale stanno proseguendo contatti ma il club belga non sarebbe intenzionato a concedere sconti.

Sul cartellino del classe 2002 sarebbe presente una clausola rescissoria da 5 milioni di euro, cifra necessaria per liberare il giocatore. Hautekiet, intanto, è atteso oggi all’esordio in campionato contro il Cercle Brugge, segnale di come lo Standard continui a considerarlo pienamente all’interno del proprio progetto in attesa di sviluppi.

Miretti, Brescianini e Fabbian congelati

Per il momento passano invece in secondo piano le operazioni relative al centrocampo. Le piste che portano a Fabio Miretti, Marco Brescianini e Giovanni Fabbian sarebbero state congelate.

Gattuso ha indicato chiaramente le urgenze e la società intende concentrare le risorse disponibili su quelle posizioni. Prima il centravanti, con Ivanovic sempre più vicino, poi il difensore centrale, con Hautekiet in cima alla lista.

Con circa 9 milioni da gestire, la Lazio dovrà però trovare formule sostenibili e incastrare ogni operazione con attenzione. Il prestito di Ivanovic potrebbe diventare proprio la chiave per riuscire a completare anche l’investimento necessario per la difesa.

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