Kennedy si ferma per un grave infortunio: le condizioni dell’obiettivo dei capitolini

Kennedy si ferma ai box per infortunio dopo essere stato cercato a lungo dalla Lazio, il punto sul giocatore del Fluminense cercato dalla Lazio

Brutte notizie per John Kennedy, attaccante del Fluminense seguito anche dalla Lazio nel corso dell’estate. Il calciatore brasiliano ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la partita contro il Vasco ed è stato sottoposto a intervento chirurgico.

Per il giocatore si prospetta adesso un lungo periodo lontano dal terreno di gioco. I tempi di recupero saranno inevitabilmente di diversi mesi e verranno stabiliti con maggiore precisione sulla base dell’evoluzione del percorso riabilitativo.

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L’infortunio durante la sfida con il Vasco

L’episodio si è verificato nel corso della gara disputata contro il Vasco. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato la gravità del problema al ginocchio destro, rendendo necessario il ricorso all’operazione. Il club portoghese ha comunicato direttamente le condizioni dell’attaccante, confermando la lesione al crociato anteriore e l’avvio del percorso medico.

IL COMUNICATO DEL FLUMINENSE – «L’attaccante John Kennedy ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la partita contro il Vasco. L’atleta si è sottoposto a un intervento chirurgico e ha già iniziato la riabilitazione pre-operatoria».

Ora la priorità è il recupero

Il grave infortunio cambia inevitabilmente ogni prospettiva immediata legata al mercato. Per il giocatore l’unico obiettivo diventa adesso recuperare completamente dall’intervento e affrontare senza forzature tutte le tappe della riabilitazione.

John Kennedy dovrà quindi restare fuori per diversi mesi, prima di poter pensare al ritorno agli allenamenti e successivamente alle competizioni ufficiali. Per la Lazio resta il ricordo di un profilo seguito durante l’estate, mentre il futuro prossimo dell’attaccante sarà interamente dedicato al recupero fisico.