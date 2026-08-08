Lazio, 17 anni fa il trionfo di Pechino contro l’Inter! Il ricordo della Supercoppa alzata in cielo

Il ricordo della Lazio dell’8 agosto 2009: la società capitolina celebra la vittoria di Supercoppa nella notte magica al Bird’s Nest

Sabato 8 agosto 2009 è una data entrata nella storia della Lazio in quanto permise ai biancocelesti di sollevare al cielo un nuovo ed inaspettato trofeo. Al Bird’s Nest di Pechino, i biancocelesti affrontarono l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana, partendo con i favori del pronostico decisamente dalla parte dei nerazzurri.

🌐 Le News di Lazio News 24 su Google Seguici su Google News per non perdere nessun aggiornamento sulla prima squadra della capitale. Seguici Ora

La Lazio arrivava all’appuntamento da vincitrice della Coppa Italia, mentre l’Inter si presentava in Cina con il titolo di campione d’Italia in carica. Una differenza sulla carta importante, che però sul terreno di gioco venne completamente cancellata dalla formazione allenata da Davide Ballardini.

Ultimissime Lazio LIVE: torna di moda il nome di Miretti! Fabbian sempre nella lista dei desideri

Matuzalem ruppe l’equilibrio di una gara in salita

L’Inter provò a imporre la propria pressione, ma la Lazio riuscì a contenere gli attacchi avversari e a rimanere compatta, aspettando il momento giusto per colpire.

La svolta arrivò nella ripresa. A sbloccare la finale fu Francelino Matuzalem, protagonista della rete che portò avanti i biancocelesti e cambiò completamente l’inerzia della partita. Il vantaggio diede ulteriore fiducia alla Lazio, che invece di limitarsi a difendere trovò poco dopo il secondo colpo.

Rocchi e la rete del raddoppio dei biancocelesti

A realizzare il 2-0 fu Tommaso Rocchi, uno dei simboli di quella squadra. Il capitano trovò la rete che fece esplodere di gioia il popolo laziale e mise l’Inter nella complicatissima situazione di dover recuperare due gol.

Un uno-due micidiale, costruito nel momento decisivo della partita e sufficiente per indirizzare il trofeo verso Roma. Nel finale arrivò la reazione dell’Inter con Samuel Eto’o, che riuscì ad accorciare le distanze. La rete del camerunese non bastò però a completare la rimonta. Al triplice fischio il risultato rimase 2-1 per la Lazio, che poté festeggiare uno dei successi più prestigiosi della propria storia recente.

A Pechino arriva la terza Supercoppa Italiana

La notte del Bird’s Nest consegnò alla Lazio la terza Supercoppa Italiana della sua storia. Un successo arrivato contro una squadra indicata alla vigilia come favorita e conquistato grazie a organizzazione, sacrificio e cinismo nei momenti decisivi.

A distanza di 17 anni, l’8 agosto resta quindi una ricorrenza speciale per il popolo biancoceleste: Matuzalem e Rocchi piegarono l’Inter e portarono un altro trofeo nella bacheca della Lazio.