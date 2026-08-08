Joselu è l’ultima suggestione della Lazio, sondaggio per lo svincolato di lusso!

Joselu è l’ultimo nome in casa della Lazio, il centravanti spagnolo è stato valutato a Formello come possibile rinforzo per la squadra di Gattuso

La Lazio continua a concentrare gran parte delle proprie attenzioni sul nuovo centravanti da consegnare a Gennaro Gattuso. La priorità resta Ivanovic, per il quale il club biancoceleste avrebbe raggiunto un’intesa con il Benfica sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Prima dell’accelerazione sul classe 2003, però, la dirigenza ha analizzato anche altri profili.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, tra questi figura anche Joselu, attualmente svincolato dopo l’esperienza all’Al-Gharafa. L’attaccante spagnolo è stato dunque oggetto di un sondaggio esplorativo, senza che il discorso sia successivamente entrato in una fase avanzata.

Ultimissime Lazio LIVE: torna di moda il nome di Miretti! Fabbian sempre nella lista dei desideri

L’esperienza e gol per l’attacco dei biancocelesti

Il profilo di Joselu garantirebbe alla Lazio caratteristiche differenti rispetto ad alcuni degli altri attaccanti valutati. Si tratta di un centravanti strutturato, abituato a occupare l’area di rigore e con una lunga esperienza ad alto livello.

Il classe 1990 ha vestito, tra le altre, anche la maglia del Real Madrid, aggiungendo al proprio curriculum esperienza internazionale e abitudine a partite di grande pressione. Proprio il fatto di essere svincolato potrebbe rappresentare un elemento interessante dal punto di vista economico, considerando la necessità della Lazio di costruire operazioni sostenibili.

Joselu è il possibile piano B se salta Ivanovic

La pista non deve comunque essere cancellata completamente in quanto l’operazione con il Benfica dovesse incontrare nuovi ostacoli, Joselu potrebbe tornare tra le alternative prese in considerazione.

Restano sullo sfondo anche i nomi di Andrea Pinamonti e Santiago Gimenez, ma in questo momento tutti gli sforzi sono concentrati su Ivanovic. Joselu rappresenta quindi un’opzione di emergenza più che una vera priorità: un profilo già sondato e che potrebbe tornare utile soltanto in caso di mancata chiusura per il principale obiettivo offensivo.