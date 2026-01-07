Ratkov Lazio, previste oggi le visite mediche! Tutti i dettagli - Lazio News 24

Calciomercato
Ratkov Lazio, previste oggi le visite mediche! Tutti i dettagli
Ratkov Lazio, oggi sono in programma le visite mediche per l’attaccante proveniente dal Salisburgo. Tutti i dettagli
Il calciomercato invernale della Lazio si accende con un innesto di grande prospettiva e fisicità. La società biancoceleste, decisa a rinforzare il reparto offensivo dopo l’addio di Castellanos, ha rotto gli indugi puntando tutto su uno dei talenti più interessanti del calcio balcanico. Il nome caldo è quello di Petar Ratkov, centravanti serbo classe 2003 proveniente dal Salisburgo, pronto a prendersi la scena nella Capitale.
Il programma di oggi per le visite mediche di Ratkov
La giornata odierna segna il via ufficiale dell’avventura romana per l’attaccante. Come riportato da Nicolò Schira su X, sono previste per oggi le visite mediche per il calciatore con il club biancoceleste. Il calciatore sosterrà i test di rito presso la clinica di riferimento del club per accertare l’idoneità sportiva prima di recarsi a Formello.
I dettagli del contratto e l’accordo per Ratkov
L’operazione con il Salisburgo è stata definita sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra vicina ai 13-14 milioni di euro più bonus. Per quanto riguarda il giocatore, la società capitolina ha blindato il talento serbo con un accordo a lunghissimo raggio: Petar Ratkov firmerà infatti un contratto fino al 2030. L’ingaggio previsto si aggira intorno a 1,5 milioni di euro a stagione.
Caratteristiche tecniche: cosa porta Ratkov alla Lazio
L’innesto di Petar Ratkov garantisce alla Lazio una soluzione tattica differente. Rispetto ai suoi predecessori, il serbo abbina una forza fisica straripante a una buona tecnica di base e un’ottima propensione al gioco aereo. La firma ufficiale, attesa subito dopo le visite, darà il via libera definitivo per vederlo presto in campo con l’aquila sul petto.
