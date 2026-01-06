Maldini Lazio, l’ex Milan ad un passo dalla casacca biancoceleste! La conferma di Nico Schira

Maldini Lazio, il futuro di Daniel sembra indirizzato verso la capitale, con un accordo personale già raggiunto per un contratto fino al 2030! Le ultime

Daniel Maldini, talento classe 2001, ha ormai concluso il suo percorso al Milan e si trova in una fase di transizione nella sua carriera. Il centrocampista o attaccante, figlio d’arte (suo padre è Paolo Maldini, ex capitano del Milan, e suo nonno Cesare Maldini è stato anch’egli capitano dei rossoneri), ha ricevuto l’attenzione di vari club in Serie A. Recentemente, Nicolò Schira ha riportato su X (Twitter) che Maldini ha raggiunto un accordo sui termini personali con la Lazio, firmando un contratto che lo legherà al club biancoceleste fino al 2030 con uno stipendio di 1,4 milioni di euro all’anno.

La Lazio è una delle squadre che più di tutte si è mossa per acquisire Daniel Maldini, ma il futuro del giovane fantasista non è ancora scritto. La sua permanenza all’Atalanta non è garantita, poiché il club orobico sta valutando altre soluzioni, pur apprezzando le qualità del giocatore. Inoltre, Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha mostrato un forte interesse per Maldini, volendolo portare nella capitale. Tuttavia, la priorità di Maurizio Sarri potrebbe essere un’altra, lasciando qualche incognita sull’effettivo interesse del tecnico per l’attaccante.

In aggiunta, il Cagliari ha sondato il terreno per un possibile trasferimento di Maldini, ma la pista sembra difficile al momento, con il club rossoblù che non ha ancora compiuto passi concreti in tal senso.

Il futuro di Daniel Maldini si deciderà probabilmente nelle prossime settimane, ma al momento sembra che la Lazio abbia il vantaggio, con un contratto già concordato. La sua carriera, iniziata con grandi aspettative, potrebbe finalmente decollare nella capitale, ma la situazione è ancora in divenire.