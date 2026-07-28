Pedro compie 39 anni, i tifosi della Lazio lo amano alla follia: indimenticabile il gol nel derby e il colpo di testa al Celtic Park

Pedro oggi compie 39 anni, la sua avventura alla Lazio è terminata solamente due mesi fa e i tifosi non lo hanno di certo dimenticato

Oggi Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, meglio noto come Pedro, compie 39 anni. Il campione spagnolo ha chiuso circa due mesi fa la sua avventura alla Lazio ma i tifosi lo stanno ricordando con piacere nel giorno del suo compleanno. Sui social si leggono una serie di commenti di affetto in favore dell’attaccante.

Riviviamo insieme i momenti più belli vissuti da Pedro con la maglia della Lazio…

Dal gol al derby all’ultimo con il Pisa: passando per il colpo di testa al Celtic Park

Arrivato nell’estate del 2021 dopo un solo anno trascorso alla Roma ci ha messo poco tempo a conquistare la piazza laziale. Infatti a settembre si è preso subito la scena segnando il gol del momentaneo 2-0 con un piattone destro dalla lunga distanza, stracittadina che la squadra di Maurizio Sarri vinse poi 3-2.

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Un altro momento saliente è stato senza dubbio il 4 ottobre del 2023, quando in Champions League i biancocelesti hanno affrontato gli scozzesi del Celtic. Al vantaggio dei padroni di casa ha risposto prima Vecino e poi proprio Pedro con un colpo di testa al 96′ che ha mandato in visibilio i tifosi presenti nel settore ospiti e tutti i laziali del mondo.

Per chiudere la rete segnata lo scorso 23 maggio contro il Pisa. Una marcatura di pregevole fattura inutile ai fini del risultato e della classifica, ma che ha permesso al campione di terminare nel migliore dei modi l’avventura nella Capitale.