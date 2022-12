Rateizzazione, sì del Governo con sanzione al 3%. Sui diritti tv della Serie A...

C’è il sì del Governo sulla rateizzazione dei versamenti fiscali ma con una sanzione del 3%. Sui diritti tv in Serie A…

Rateizzazione sì, ma con una sanzione. Nella giornata di ieri si consuma il no definitivo del go- verno all’ipotesi di un provvedimento ad hoc per il calcio e lo sport. Secondo La Gazzetta dello Sport alla scadenza del 22 dicembre i club, potranno spalmare i versamenti fiscali e previdenziali in 60 rate in 5 anni pagando una sanzione del 3 per cento, la cifra prevista nella legge di Bilancio. Si sta invece lavorando per impedire una denuncia penale per un allungamento dei tempi burocratici. Anche qui l’obiettivo non riguarda solo il calcio e lo sport

ma tutti i contribuenti.

Sui diritti tv ormai il dado è tratto sulla base della “riformulazione” che permetterà di stipulare contratti con broadcaster della durata massima di cinque anni e non più di tre. Ma senza la possibilità di una proroga dei contratti in corso. Il provvedimento dovrebbe passare nella conversione in legge del decreto “aiuti quater”. Così come dovrebbe entrare il pacchetto sulla stretta contro la pirateria digitale.