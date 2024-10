Rastelli sul paragone Piccoli Vieri: il commento dell’ex Cagliari

Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista in esclusiva microfoni di CagliariNews24

L’ex allenatore del Cagliari, Massimo Rastelli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di CagliariNews24. Tra gli altri argomenti trattati ha anche commentato il paragone tra Roberto Roberto Piccoli e l’ex attaccante (anche della Lazio) Bobo Vieri.

Queste le sue parole: «Difficile fare paragoni ed a volte sono impropri, sicuramente la fisicità lo può accomunare a Bobo. Anche lui all’inizio faceva un po’ fatica nella continuità e poi piano piano si è messo all’attenzione, soprattutto in Serie B facendosi le ossa e diventando decisivo in Serie A ed in nazionale. Piccoli è agli inizi, sta cercando la propria identità e la propria continuità»

