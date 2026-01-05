Raspadori tra Lazio, Roma e Napoli: lotta serrata per il giocatore dell'Atletico - Lazio News 24

Raspadori in questo momento è il nome che scalda il calciomercato italiano (e non solo): la Lazio sta provando a bruciare le rivali

Il futuro di Giacomo Raspadori continua a tenere banco nel panorama del mercato invernale. L’attaccante dopo aver salutato il Napoli campione d’Italia, ha scelto l’estate scorsa di misurarsi con la Liga, trasferendosi all’Atletico Madrid. In stagione Raspadori ha collezionato 15 presenze ufficiali, con 2 gol e 3 assist all’attivo tra campionato e coppe.

Raspadori Atletico Madrid, il rapporto con Simeone e la fiducia del tecnico

Nonostante le voci di mercato, la posizione dell’allenatore resta significativa. Diego Simeone stima il giocatore e non ha mai nascosto di apprezzarne duttilità e spirito di sacrificio. Un segnale chiaro è arrivato nell’ultima gara di campionato contro la Real Sociedad, quando Raspadori è stato inserito in campo attorno al 70′, oltre alla convocazione per la Supercoppa di Spagna.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’Atletico partirà il 6 gennaio per l’Arabia Saudita e il giocatore vuole essere parte della spedizione, a dimostrazione della volontà di giocarsi le proprie carte almeno fino al termine dell’impegno internazionale.

Raspadori, cinque club interessati e una sola offerta concreta

Parallelamente, l’ipotesi di un ritorno in Italia resta concreta. Sono cinque i club che monitorano la situazione del classe 2000: Roma, Lazio, Napoli, Atalanta e il Galatasaray. Quest’ultimo, però, viene considerato una pista marginale rispetto alle opzioni italiane.

Al momento, l’unica società ad aver mosso passi concreti sarebbe la Roma, con una proposta già presentata. Gli altri club restano alla finestra, pronti a intervenire soprattutto in base alla formula dell’operazione, che potrebbe svilupparsi sia in prestito sia a titolo definitivo.

Raspadori Supercoppa, tempi e scenari decisivi

La Supercoppa rappresenta uno spartiacque. L’Atletico affronterà il Real Madrid in semifinale l’8 gennaio, con una possibile finale il 12 gennaio a Jeddah contro la vincente di Barcellona–Athletic Bilbao. Solo dopo, salvo clamorose accelerazioni, si tornerà a parlare concretamente del suo futuro.

