Ranking Uefa per club, ecco quante posizioni ha guadagnato la Lazio: la classifica aggiornata dopo la vittoria contro il Bayern

La Lazio sale nel ranking UEFA per club. La vittoria sul Bayern Monaco permette alla squadra di Sarri di risalire la classifica e di entrare nella top 30. Il successo nella gara d’andata ha permesso ai biancocelesti di guadagnare due posizioni nella speciale graduatoria. L’ Associazione ha aggiornato la classifica dei Coefficienti per Club aggiungendo i bonus dopo la tre giorni delle coppe internazionali. La squadra di Sarri schizza al 30esimo posto, guadagnando due posizioni e mettendosi alle spalle il Tottenham. Ogni vittoria in Champions League porta 2 punti, il pareggio 1, mentre l’accesso agli ottavi porta 4 punti. Ogni passaggio del turno regala un ulteriore punto. Avere un buon ranking è importante per i sorteggi.

In vetta ci sono i campioni in carica del Manchester City che precedono Bayern Monaco, Real Madrid, PSG e Liverpool. A completare la top ten ci sono Inter, Lipsia, Chelsea, Manchester United e Roma.