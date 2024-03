Ranking UEFA, Lazio eliminata: si complicano le cose per l’Italia? La classifica aggiornata

Ranking UEFA, l’eliminazione della Lazio complica le cose per il quinto posto in campionato in ottica Champions: la classifica aggiornata

L’eliminazione dalla Lazio per mano del Bayern Monaco in Champions League ha avuto degli effetti anche sul Ranking UEFA stagionale, criterio indispensabile per ammettere la quinta classificata della Serie A alla Champions League della prossima stagione. Al momento l’Italia resta al primo posto davanti alla Germania (basta arrivare nei primi 2) ma la distanza dall’Inghilterra si è assottigliata. Prossimi mesi decisivi:

RANKING UEFA AGGIORNATO AL 05/03/2024

ITALIA 15.571

GERMANIA 14.929

INGHILTERRA 13.875

FRANCIA 13.750

SPAGNA 13.187

REP.CECA 12.750

BELGIO 12.400

TURCHIA 11.000