Ranieri torna sul Derby: «Abbiamo battuto una grande squadra, sanno quello che fanno e...»

Claudio Ranieri nella conferenza stampa prima di Bologna Roma, è tornato sulla vittoria al Derby contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

CONCENTRAZIONE DOPO IL DERBY – «Sono convinto che farei una buonissima partita. Per me la squadra quando va sul campo deve dare il massimo. Sappiamo come gioca il Bologna, perchè conosciamo Italiano, lo abbiamo visto alla Fiorentina e allo Spezia. Lo conosciamo. Ora dobbiamo mettere tutto in pratica. Se ci fosse tutto questo saremmo degli sciocchi. Abbiamo vinto ma la Lazio è una grande squadra, sanno quello che fanno e lo fanno mille all’ora. Sono contento di aver vinto».