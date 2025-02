Ranieri sul mercato della Roma: «La società ha speso male, è vero. Kolo Muani? Rispondo così»

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato così del mercato giallorosso in questa sessione invernale. Le sue parole

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Venezia, il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato così delle mosse di mercato della società:

PAROLE – «Quello che ho detto sui Friedkin è vero. Hanno speso una barca di soldi e alcuni posso dire: ‘Li hanno spesi male’ è vero, però li hanno messi. Io non voglio fare il difensore di nessuno. Spenderanno per fare lo stadio. Ora sappiamo che bisogna rispettare il FPF. Hanno un tetto che oltre questo non possono andare e si ripercuote per quest’anno e per il prossimo. Bisogna riuscire ad aumentare le entrate e diminuire le uscite. Come si fa questo? Cercare di andare avanti in Europa così entrano più soldi. Ci rimango male anche io. Kolo Muani lo volevamo, sia io sia il presidente ma non potevamo».