Ranieri Lazio, nuovo sondaggio esplorativo in casa Fiorentina! Le ultimissime

Ranieri Lazio, la dirigenza biancoceleste alla ricerca di un innesto per il reparto arretrato! Individuato il profilo del classe ’99 della Viola

Il calciomercato Lazio continua a muoversi su più fronti, con la dirigenza biancoceleste impegnata a valutare nuove opportunità per rinforzare la rosa. Nelle ultime ore è emersa una pista che porta direttamente a Firenze, sponda Fiorentina, e riguarda un profilo difensivo seguito con attenzione dalla società capitolina. A lanciare l’indiscrezione è stato Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il proprio account X, fornendo dettagli significativi su un possibile scenario in evoluzione.

Lazio, richiesta di informazioni per Luca Ranieri

La Lazio avrebbe chiesto informazioni alla Fiorentina per Luca Ranieri, difensore centrale classe 1999. Il giocatore starebbe valutando la possibilità di cambiare aria per trovare maggiore continuità di impiego. Ranieri, centrale mancino dotato di buona fisicità e affidabilità tattica, rappresenterebbe un profilo coerente con le esigenze del club biancoceleste, alla ricerca di alternative solide nel reparto arretrato.

Lazio, perché Ranieri può diventare un’opzione concreta

La situazione di Luca Ranieri a Firenze potrebbe favorire l’apertura di un dialogo tra i club. Il difensore non è considerato incedibile e la sua volontà di giocare con più regolarità potrebbe spingerlo a valutare nuove destinazioni. In questo contesto, la Lazio osserva con interesse, pronta a capire margini e costi dell’operazione.

Lazio, mercato difensivo in evoluzione

Al momento si tratta di un semplice sondaggio, ma le prossime settimane potrebbero chiarire se la pista che porta a Luca Ranieri potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto. Come spesso accade, molto dipenderà dalle dinamiche in uscita e dalle opportunità che il mercato offrirà alla società biancoceleste.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, sondaggio per Diogo Leite: occasione a parametro zero?